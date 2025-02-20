Целью этих блокировок является попытка не допустить распространения ленты, которая может изобразить президента США "в негативном свете". Фильм Али Аббаси не получил прокатного удостоверения в России.

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Фильм "Ученик. История Трампа" не получил прокатного удостоверения в России: что произошло

Картина, которую планировалось выпустить в российских кинотеатрах 14 ноября 2024 года, так и не получила прокатного удостоверения.

Накануне блокировки фильм можно было найти на пиратских ресурсах, поскольку его распространение не было разрешено официально. Согласно действующему законодательству России, власти имеют право блокировать все пиратские сайты, на которых размещен этот фильм. Это позволяет уменьшить доступность картины в стране оккупантов, несмотря на попытки нелегального распространения.

Сюжет фильма сосредоточен на истории становления Дональда Трампа, рассматривая противоречивые аспекты его личности, а также методы, которыми он достигал своих целей в бизнесе и личной жизни.

Трамп предстает в фильме как беспринципный человек, готовый обмануть братьев, друзей, жену и других близких, чтобы достичь своих амбиций и заработать деньги.

"Ученик. История Трампа": смотрите онлайн трейлер фильма

Одной из причин, по которой фильм не получил прокатного удостоверения, является желание не показывать Трампа "в негативном свете".