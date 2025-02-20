Метою цих блокувань є спроба не допустити поширення стрічки, яка може зобразити президента США "в негативному світлі". Фільм Алі Аббасі не отримав прокатного посвідчення в Росії.

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Фільм "Учень. Історія Трампа" не отримав прокатного посвідчення в Росії: що сталося

Картина, яку планувалося випустити у російських кінотеатрах 14 листопада 2024 року, так і не отримала прокатного посвідчення.

Напередодні блокування фільм можна було знайти на піратських ресурсах, оскільки його поширення не було дозволено офіційно. Згідно з чинним законодавством Росії, влада має право блокувати всі піратські сайти, на яких розміщено цей фільм. Це дозволяє зменшити доступність картини в країні окупантів, попри спроби нелегального поширення.

Сюжет фільму зосереджений на історії становлення Дональда Трампа, розглядаючи суперечливі аспекти його особистості, а також методи, якими він досягав своїх цілей у бізнесі та особистому житті.

Трамп постає у фільмі як безпринципна людина, готова обдурити братів, друзів, дружину та інших близьких, аби досягти своїх амбіцій та заробити гроші.

"Учень. Історія Трампа": дивіться онлайн трейлер фільму

Однією з причин, через яку фільм не отримав прокатного посвідчення, є бажання не показувати Трампа "в негативному світлі".