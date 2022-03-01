Россияне не увидят "Бэтмена" в своих кинотеатрах

В России 4 февраля должна была состояться премьера фильма "Бэтмен". Однако в результате войны ленту на территории государства-агрессора не покажут.

Кинокомпании массово отказываются показывать фильмы для россиян

Россия уже несколько дней цинично убивает мирных жителей Украины. На это отреагировали в WarnerMedia.

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Из-за гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает показ своего полнометражного фильма "Бэтмен" в России,

– говорится в сообщении.

Впоследствии Sony Pictures заявила, что в России не покажут "Морбиус" – приключенческий фильм о вампире. Премьера намечена на 1 апреля. Также кинокомпания отменила показ всех своих фильмов на территории государства-агрессора.

В Sony Pictures подчеркнули, что молятся за всех пострадавших в войне в Украине.

Заметим, что за несколько часов до этого показ фильмов в России отменил The Walt Disney Company.

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