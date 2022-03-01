Кінокомпанії масово відмовляються показувати фільми для росіян

Росія вже кілька днів цинічно вбиває мирних мешканців України. На це відреагували у WarnerMedia.

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Через гуманітарну кризу в Україні WarnerMedia призупиняє показ свого повнометражного фільму "Бетмен" у Росії,

– мовиться у повідомленні.

Згодом Sony Pictures заявила, що у Росії не покажуть "Морбіус" – пригодницький фільм про вампіра. Прем'єра запланована на 1 квітня. Також кінокомпанія скасувала показав усіх своїх фільмів на території держави-агресорки.

У Sony Pictures наголосили, що моляться за всіх постраждалих у війні в Україні.

Зауважимо, що за кілька годин до того показ фільмів у Росії скасувала The Walt Disney Company.

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