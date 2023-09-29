По сюжету Брэдли в феврале находилась в Украине и сохранила контактный номер украинца по имени Павел. Они договариваются о сопровождении и американский фотограф Андре Форд едет в город, чтобы совершить ужасные кадры и видео с места происшествия и передать коллегам.
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Прибыв на место, Андре звонит героини Мии Джордан (Карен Питтман) и говорит о том, что раненых в Мариуполе везут в больницу Донецка, а также, что россияне не только обстреливают город, но и убивают гражданских на улицах.
Разговор Мии и Алекса:
– Куда эвакуируют раненых?
– В госпиталь в Донецке. Россияне снова обстреливают город. Придется сидеть на месте.
– Как ты там?
– Здесь все очень плохо.
– Я под землей жив-здоров. Надеюсь, ты получишь снимки. Мое, россияне не только бомбят. Гражданских расстреливают на улицах.
– О Господи. Я поняла. Если ты не прочь, я пущу эти фото в эфир сегодня.
– Не делай ничего, пока я не выберусь.
Россияне изменили перевод "Утреннего шоу"
Впрочем, россияне взялись за озвучку сериала и, конечно, перекрутили все на свой манер. По их лживой версии, "Азов" обстреливает гражданских и бомбит Мариуполь.
Россияне изменили перевод "Утреннего шоу" / Фото Суспильне
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Что известно о сериале "Утреннее шоу"
- В сериале "Утреннее шоу" рассказывается история тележурналистов, работающих на одном из самых больших телеканалов в Соединенных Штатах Америки.
- В предыдущих 3-х сериях "Утреннего шоу" также упоминалась Россия. К примеру, в одном из эпизодов руководство телеканала отказалось вступать в шантаж со стороны российских хакеров.
- Важно отметить, что 3 сезон сериала официально не доступен на российском стриминговом сервисе.