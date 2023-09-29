За сюжетом, Бредлі в лютому перебувала в Україні та зберегла контактний номер українця на ім'я Павло. Вони домовляються про супровід і американський фотограф Андре Форд їде до міста, щоб зробити жахливі кадри та відео з місця події та передати колегам.

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Прибувши на місце, Андре дзвонить до героїні Мії Джордан (Карен Піттман) і говорить про те, що поранених у Маріуполі везуть в лікарню Донецьку, а також, що росіяни не лише обстрілюють місто, а й вбивають цивільних на вулицях.

Розмова Мії та Алекса:

– Куди евакуюють поранених?

– У госпіталь у Донецьку. Росіяни знов обстрілюють місто. Доведеться сидіти на місці.

– Як ти там?

– Тут усе дуже погано.

– Я під землею живий-здоровий. Надіюсь, ти отримаєш знімки. Міє, росіяни не лише бомблять. Цивільних розстрілюють на вулицях.

– О Господи. Я зрозуміла. Якщо ти не проти, я пущу ці фото в ефір сьогодні.

– Не роби нічого, поки я не виберуся.

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Втім, росіяни взялися за озвучку серіалу і, звісно, перекрутили все на свій лад. За їхньою брехливою версією, "Азов" обстрілює цивільних та бомбить Маріуполь.

Росіяни змінили переклад "Ранкового шоу" / Фото Суспільне

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