Її тіло знайшли 27 вересня приблизно о 8 годині ранку в парку в Стамбулі, в районі Бейоглу. За інформацією турецького видання Hurriyet, Феттахоглу загинула від вогнепального поранення.

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Відому актрису турецьких серіалів Седу Феттахоглу знайшли мертвою

Свідок трагічного інциденту, який проходив повз, зауважив, що чув постріл. На місці події правоохоронці виявили рушницю з ліцензією на ім'я Седу Феттахоглу, 7 куль у магазині та порожню гільзу. Крім того, у сумці акторки поліція виявила антидепресанти.

Останні фото Седу Феттахоглу / Фото з соцмереж

Седу Феттахоглу була відомою глядачам завдяки своїм ролям у таких серіалах, як "Нехай діти не чують", "Материнська магія", "Дружина прокурора" та інших.

До слова, нещодавно стало відомо, від чого помер 25-річний Ангус Клауд. Актора знайшли мертвим у його будинку в Окленді, штат Каліфорнія, у липні цього року. У заяві від сім'ї актора йшлося про те, за тиждень до своєї смерті він поховав батька і важко переживав цю втрату. Відомо також, що зірка відкрито боровся із психічними захворюваннями.