Россияне звали украинскую актрису Анну Сагайдачную в свои проекты: как отреагировала звезда

Украинская знаменитость Анна Сагайдачная рассказала о том, как россия предлагала ей сниматься в своем кино из-за ее грамотного русского языка. Как отреагировала звезда – читайте дальше.

До полномасштабного вторжения Анна Сагайдачная общалась по-русски. Она неоднократно гордилась своими умениями. Собственно поэтому россия предлагала работу звезде. Однако она не только отказалась, но полностью перешла на украинский язык.

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Анна Сагайдачная отказала россиянам в сотрудничестве и полностью перешла на украинский язык

Великая война многое изменила в мировоззрении украинских знаменитостей. Некоторые навсегда отказались от сотрудничества с русскими и русского языка. Остальные прекратили отношения с коллегами из россии.

По словам Анны Сагайдачной, она росла в русскоязычном окружении. До 24 февраля звезда гордилась своим русским без акцента.

Меня, один из немногих украинских актеров, звали на пробы в Россию, потому что у меня чистый русский язык без акцента. Я этим гордилась. Сейчас уже месяца четыре ни одного русского слова,

– поделилась актриса.

Сейчас у Анны изменились приоритеты и она гордится своим украинским языком. Ее также поддержало немало украинцев.

Сейчас я честно скажу: горжусь собой. Горжусь тем, что довольно быстро перешла полностью на украинский, я думаю на украинском. И уже к этому времени могу сказать, что даже когда ночью просыпаюсь, говорю по-украински,

– поделилась актриса.

Кроме того, звезда сериала "Крепостная" считает, что поддержка в военное время – это очень ценно. В начале войны она также "отфильтровала" коллег и оставила возле себя только самых родных. Больше об этом читайте по ссылке.