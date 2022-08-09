До повномасштабного вторгнення Ганна Сагайдачна спілкувалася російською мовою. Вона неодноразово пишалася своїми вміннями. Власне через це росія пропонувала роботу зірці. Однак вона не тільки відмовилася, а й повністю перейшла на українську мову.

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Ганна Сагайдачна відмовила росіянам у співпраці й повністю перейшла на українську мову

Велика війна чимало змінила у світогляді українських знаменитостей. Дехто назавжди відмовився від співпраці з росіянами та російської мови. Інші припинили стосунки з колегами з росії.

За словами Ганни Сагайдачної, вона зростала в російськомовному оточенні. До 24 лютого зірка пишалася своєю російською без акценту.

Мене, одну з небагатьох українських акторів, кликали на проби в росію, бо в мене чиста російська мова без акценту. Я цим пишалась. Зараз уже місяці чотири жодного російського слова,

– поділилася акторка.

Зараз у Ганни змінилися пріоритети та вона неабияк пишається своєю українською мовою. Її також підтримало чимало українців.

Зараз я чесно скажу: пишаюся собою. Пишаюся тим, що досить швидко перейшла повністю на українську, я думаю українською. І вже на цей час можу сказати, що навіть коли вночі прокидаюся, говорю українською,

– поділилася акторка.

Крім цього, зірка серіалу "Кріпосна" вважає, що підтримка у воєнний час – це дуже цінно. На початку війни вона також "відфільтрувала" колег і залишила біля себе лише найрідніших. Більше про це читайте за посиланням.