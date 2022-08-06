Фільм має сім новел, кожна з яких ґрунтується на реальних історіях, які висвітлюють окремі аспекти війни: героїзм збройних сил України, воєнні злочини росії, трагедію дитини, сім’ю якої вбила росія.
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У мережі з’явився офіційний трейлер фільму про героїчний спротив українців "Кривава нафта"
Як повідомляє офіційний синопсис, 24 лютого 2022 року став чорним днем для усіх Українців. росія підступно вночі почала бомбардування і широкомасштабний наступ на Україну.
У ролях (озвучка включно):
- Микола Валівоць,
- Дар’я Легейда,
- Тарас Цимбалюк,
- Михайло Войчук,
- Андрій Твердак.
Окрема увага у фільмі приділена питанню колаборації деяких іноземних політиків та бізнесменів з російським агресором. Багато хто йде на поступки російським терористам через дешеву російську нафту, – зазначив Джонні Київський.
Вартість російської нафти вимірюється не в доларах, євро чи рублях. Вона вимірюється життям українців,
– йдеться у відео.
"Кривава нафта" 2022: дивіться трейлер фільму
Саундтреком до фільму стала вже відома у всьому світі композиція "Ой у лузі червона калина" у виконанні українського гурту The Hardkiss.