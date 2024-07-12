В этом году информация о проведении кинофестиваля появилась на официальном аккаунте мэрии Торревьехи 8 июля, когда россияне совершили массированную атаку по Украине, ударив по детской больнице "Охматдет". Украинская активистка в Испании Зоя Зосим рассказала 24 Каналу, что такой цинизм возмутил украинцев и люди начали активно действовать.

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Когда и как начали действовать украинцы

Кинофестиваль, против проведения которого протестует украинская община, проходит в городе Торревьеха с 11 по 13 июля. Активисты убеждены, что это мероприятие является примером того, как российская пропаганда пытается проникнуть в культурную жизнь Европы.

Украинцы протестовали против мероприятия с 2022 года. До полномасштабного российского вторжения в Украину этот фестиваль назывался российским кинофестивалем Sol.

Мы (украинская община – 24 Канал) начали активно действовать, собралось много активистов, была создана специальная петиция, чтобы объяснить, почему нельзя проводить подобные мероприятия. После этого организаторы только изменили название и назвали этот кинофестиваль "интернациональным",

– сказала Зосим.

К слову, в 2022 и 2023 годах кинофестиваль, организован под руководством Татьяны Семеновой и ее дочери Анны Семеновой, также проходил в Испании.

Сейчас мэрия не имеет оснований отменить этот фестиваль, ведь организаторы уже давно живут в Испании и, вероятно, имеют испанское гражданство, а мероприятие называют интернациональным. Впрочем, его проводят на российском языке и там звучит музыка страны-агрессора.

Что известно об организаторах

В этом году активисты также писали в мэрию, но их просьбу снова проигнорировали и 8 июля на официальной странице мэрии Торревьехи появилось сообщение о проведении кинофестиваля.

Возможно, мероприятие уже проводят в третий раз с начала полномасштабного вторжения, потому что не было большой огласки. Впрочем, сейчас циничность россиян поразила в самое сердце и мы начали активно действовать,

– отметила украинская активистка в Испании.

Активистам удалось выяснить, что Татьяна Семенова в 2018 году посещала аннексированный Крым, а ее дочь участвовала в мероприятиях в "Артеке" и давала интервью пропагандистскому "Первому каналу". Также Семенова неоднократно участвовала в российских фестивалях.

Художественным руководителем этого фестиваля является Сергей Новожилов – открытый пропагандист и сторонник Владимира Путина. Новожилов организует фестивали "Малая Zемля" и "Амурская осень", которые направлены на поддержку российской культуры и политики. Он открыто поддерживает российскую агрессию.

Как россияне угрожают активистам

Зоя Зосим рассказала, что организаторы угрожают украинцам депортацией и судом. Россияне, которые организуют фестиваль, называют украинских активистов радикальными националистами.

11 июля мы провели акцию протеста у входа в ресторан, где происходило торжественное открытие. Нас было всего восемь девушек, но на нас вызвали три наряда полиции,

– добавила украинская активистка в Испании.

Сейчас ключевая задача украинской общины предоставить максимальную огласку этой ситуации, чтобы это был последний кинофестиваль, который проведут россияне.