Компания ждет полного завершение забастовки сценаристов и актеров. Продолжался протест 5 месяцев.

Интересно 10 фильмов и сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы

Сервис сейчас ищет способы увеличить доход. По словам экспертов, повышение цен на отписку является одним из самых очевидных способов достичь этого.

Изменится ли цена для украинцев

Netflix будет повышать цены постепенно по регионам, поэтому украинцы пока что не будут платить больше.

Изменение стоимости будет стартовать из Канады и США. И только потом цены начнут повышать и для других регионов. Однако пока неизвестно, насколько вырастут тарифы.

Отметим, что Netflix официально пока не объявлял о повышении и не комментировал эту ситуацию.

Последнее повышение цен в Netflix произошло в январе 2022 года. Тогда стоимость тарифа без рекламы увеличилась с 14 до 15,49 долларов в месяц, а тариф 4K увеличился на два доллара.

Любопытно! На Netflix можно посмотреть 45 украинских фильмов и сериалов. Их количество интенсивно растет с сентября 2022 года. Компания инвестирует в украинский контент несколько миллионов долларов.

Что известно о забастовке актеров и сценаристов: коротко