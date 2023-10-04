Компанія чекає повного завершення страйку сценаристів та акторів. Тривав протест 5 місяців.

Цікаво 10 фільмів і серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

Сервіс зараз шукає способи збільшити дохід. За словами експертів, підвищення цін на на відписку є одним з найочевидніших способів досягти цього.

Чи зміниться ціна для українців

Netflix підвищуватиме ціни поступово по регіонах, тож наразі українці не будуть платити більше.

Зміна вартості стартуватиме з Канади та США. І лише згодом ціни почнуть підвищувати і для інших регіонів. Проте поки невідомо, наскільки саме зростуть тарифи.

Зазначимо, що Netflix офіційно поки не робив оголошено про підвищення і не коментував цю ситуацію.

Останнє підвищення цін Netflix відбулося у січні 2022 року. Тоді вартість тарифу без реклами збільшився з 14 до 15,49 доларів на місяць, а тариф 4K збільшився на два долари.

Цікаво! На Netflix можна подивитися 45 українських фільмів і серіалів. Їх кількість інтенсивно зростає з вересня 2022 року. Компанія інвестує в український контент декілька мільйонів доларів.

Що відомо про страйк акторів та сценаристів: коротко