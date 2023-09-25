У своїй офіційній заяві гільдія назвала угоду "унікальною в плані досягнень і захисту для авторів у всіх сферах". Однак, конкретні деталі угоди залишилися невідомими.
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У Голлівуді завершився страйк сценаристів
Страйк сценаристів розпочався у травні 2023 року і тривав п'ять місяців. Учасники страйку вимагали кращих умов праці для сценаристів у кіноіндустрії, особливо з урахуванням зменшення оплати через зйомки коротших серіалів та зменшення залишкових виплат. Представники гільдії висловлювали свої претензії до провідних кінокомпаній, включаючи Netflix, Disney, та інших.
У завершальних переговорах взяли участь високопоставлені представники компаній, серед яких Netflix, Disney, Universal і Warner Bros Discovery, які є лідерами у світовій кіноіндустрії.
Цей страйк не лише викликав схвалення та підтримку гільдії сценаристів, але також зібрав на підтримку сценаристів багатьох видатних особистостей, включаючи Крістофера Нолана, який приєднався до протесту і вийшов з плакатом. Участь таких видатних імен свідчить про серйозність проблеми та важливість досягнутої угоди для всіх сторін.
Страйк акторів ще триває
До слова, у середині липня в Голлівуді розпочався також страйк акторів, що став першим подібним випадком в Америці з 1980 року і першим двічі страйком у Голлівуді за понад 60 років. Це стало серйозним ударом не тільки для індустрії розваг, зокрема для кіно- та телевиробництву в США.
"Актори заслуговують на зміни в кіноіндустрії. На жаль, нинішня модель знецінює наших членів і впливає на їхню здатність зводити кінці з кінцями", – заявив на пресконференції національний виконавчий директор профспілки Дункан Кребтрі-Ірландія.