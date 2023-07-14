Голлівудські актори оголосили страйк у п'ятницю, 14 липня, після того, як переговори між їхньою профспілкою та кіностудіями провалилися. Це стало серйозним ударом не тільки для індустрії розваг, зокрема для кіно- та телевиробництву в США.

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У Голлівуді розпочався страйк сценаристів

Близько 65 тисяч акторів, представлених Гільдією кіноакторів залишили знімальний майданчик о півночі. Це перша загальногалузева зупинка роботи з 1980 року. Актори приєдналися до більш ніж 11 тисяч сценаристів, представлених Гільдією письменників Америки, які страйкують з початку травня. Це перший випадок одночасного страйку двох великих голлівудських профспілок з 1960 року, коли Рональд Рейган був президентом гільдії акторів.

Актори заслуговують на зміни в кіноіндустрії. На жаль, нинішня модель знецінює наших членів і впливає на їхню здатність зводити кінці з кінцями,

– заявив на пресконференції національний виконавчий директор профспілки Дункан Кребтрі-Ірландія.

"Те, що відбувається з нами, відбувається у всіх формах роботи", – сказала президентка SAG-AFTRA Френ Дрешер, і продовжила, що студії втрачають гроші, тоді як їхні генеральні директори мають мільйони.

Актори страйкують не лише задля підвищення зарплат, а й щодо використання штучного інтелекту у фільмах та серіалах. За словами Кребтрі-Ірландії, актори стикаються із реальною загрозою їхньому існуванню через використання генеративних технологій.

Генеральний директор Disney Боб Айгер заявив, що страйк "дуже руйнівний вплив на всю галузь". SAG-AFTRA представляє понад 160 000 кіноакторів, журналістів, дикторів, провідних та каскадерів. Страйк зачіпає лише 65 тисяч профспілкових акторів з теле- та кіновиробництва, які переважною більшістю голосів проголосували за дозвіл своїм лідерам оголосити страйк до початку переговорів 7 червня.

Бродвейські актори заявили у своїй заяві, що вони "солідарні" із працівниками SAG-AFTRA.