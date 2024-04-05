Россияне сфабриковали очередную ложь об участии в Каннском киномаркете: организаторы ответили

Российские медиа распространили информацию о возможном представлении фильма "Брат 3" на киномаркете Каннского фестиваля Marché du Film. Первоисточником этой информации указывали российского продюсера Юлию Переверзеву и режиссера ленты Валерия Переверева.

Информация утверждала, что фильм будут демонстрировать во время деловой программы фестиваля. Однако организаторы фестиваля опровергли очередную ложь россиян.

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Российские медиа распространяют очередную ложь

Российские представители заявили, что на Каннском киномаркете будет представлен фильм "Брат 3". В ленте главную роль исполняет рэпер Птаха, который открыто поддерживал оккупацию Крыма в 2014 году и сейчас выражает поддержку полномасштабной войны в Украине, которую ведет Россия.

Что касается "Брат 3" – ему устроен повторный прокат в России, международную дистрибуцию и хорошую фестивальную жизнь,

– обещал Переверзев.

Под одной из публикаций фестиваля украинские пользователи начали выражать возмущение Каннскому киномаркету относительно моральной правомерности допуска страны-агрессора.

В ответ на один из комментариев организаторы события подчеркнули, что не согласны с позициями российских заявлений и сказали, что удивлены их анонсом.

Мы хотели бы объяснить, что мы сами очень удивлены, поскольку компания, о которой идет речь, не является ни экспонентом, ни аккредитованной компанией Marché du Film. Кроме того, показы Marché еще не подтверждены и будут обнародованы только в конце апреля. До того, использование ими нашего бренда и логотипа запрещено,

– прокомментировали организаторы.

Позиция организаторов Каннского киномаркета

Организаторы Marché du Film напомнили, что до завершения полномасштабной войны в пользу Украины, участие представителей России, которые связаны с правительством, будет запрещено. Также было добавлено официальное заявление фестиваля, доступное по ссылке.

Marché du Film является частью крупнейшего кинофестиваля в Каннах, который ежегодно проходит в мае. На этом кинорынке собираются специалисты со всего мира, чтобы представить и открыть для себя почти 4 000 фильмов и проектов на разных стадиях разработки. В 2024 году его проведение запланировано на период с 14 по 25 мая.