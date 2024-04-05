Інформація стверджувала, що фільм будуть демонструвати під час ділової програми фестивалю. Однак організатори фестивалю спростували чергову брехню росіян.

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Російські медіа поширюють чергову брехню

Російські представники заявили, що на Каннському кіномаркеті буде представлено фільм "Брат 3". У стрічці головну роль виконує репер Птаха, який відкрито підтримував окупацію Криму у 2014 році й наразі висловлює підтримку повномасштабної війни в Україні, яку провадить Росія.

Що стосується "Брат 3" – йому влаштовано повторний прокат у Росії, міжнародну дистрибуцію та гарне фестивальне життя,

– обіцяв Переверзєв.

Під однією з публікацій фестивалю українські користувачі почали висловлювати обурення Каннському кіномаркету щодо моральної правомірності допуску країни-агресорки.

У відповідь на один із коментарів організатори події підкреслили, що не згодні з позиціями російських заяв та сказали, що здивовані їхнім анонсом.

Ми хотіли б пояснити, що ми самі дуже здивовані, оскільки компанія, про яку йдеться, не є ані експонентом, ані акредитованою компанією Marché du Film. Крім того, покази Marché ще не підтверджені та будуть оприлюднені лише наприкінці квітня. До того, використання ними нашого бренду та логотипу заборонено,

– прокоментували організатори.

Позиція організаторів Каннського кіномаркету

Організатори Marché du Film нагадали, що до завершення повномасштабної війни на користь України, участь представників Росії, які пов'язані з урядом, буде заборонена. Також була додана офіційна заява фестивалю, доступна за посиланням.

Marché du Film є частиною найбільшого кінофестивалю у Каннах, який щорічно проходить у травні. На цьому кіноринку збираються фахівці з усього світу, щоб представити та відкрити для себе майже 4 000 фільмів та проєктів на різних стадіях розробки. У 2024 році його проведення заплановано на період з 14 по 25 травня.