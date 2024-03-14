Россияне украли известный украинский фильм для кинофестиваля во Франции: Украина отреагировала

Фильм "Тени забытых предков" известного украинского режиссера Сергея Параджанова внесли в программу Фестиваля российского кино во Франции. Это вызвало возмущение, поскольку россияне в очередной раз пытаются приписать себе наше культурное наследие, представив его как свою собственность.

Посольство Украины уже выразило свою реакцию на эту ситуацию. Чтобы избежать подозрения о краже, россияне переименовали картину Параджанова на "Огненные кони".

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Россияне украли фильм "Тени забытых предков"

Известно, что это уже десятый фестиваль кино России во Франции, который проходит с 7 по 17 марта в Париже и Таверне. На этом мероприятии россияне решили показать украинский фильм "Тени забытых предков", выдавая его за свое творчество.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн украинский фильм

Украина уже отреагировала на этот случай – посольство в Париже обратилось к местным властям. Представители нашей страны указали на попытку незаконного использования культурного наследия и призвали урегулировать эту ситуацию в интересах справедливости.

Украинский фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков": что известно

Фильм был снят режиссером в 1964 году на базе киностудии имени Александра Довженко. Лента получила мировое признание на многих международных фестивалях и определила новые тенденции в украинском кинематографе. Кроме того, фильм сыграл важную роль в становлении украинского поэтического кино.

После протестов против арестов украинских интеллектуалов, он стал одним из ключевых символов диссидентского движения и борьбы украинского народа против советского режима.