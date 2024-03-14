Посольство України вже висловило свою реакцію на цю ситуацію. Щоб уникнути підозри про крадіжку, росіяни перейменували картину Параджанова на "Вогненні коні".

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Росіяни вкрали фільм "Тіні забутих предків"

Відомо, що це вже десятий фестиваль кіно Росії у Франції, який триває з 7 по 17 березня у Парижі та Таверні. На цьому заході росіяни вирішили показати український фільм "Тіні забутих предків", видаючи його за свою творчість.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн український фільм

Україна вже відреагувала на цей випадок – посольство в Парижі звернулося до місцевої влади. Представники нашої країни вказали на спробу незаконного використання культурної спадщини та закликали врегулювати цю ситуацію в інтересах справедливості.

Український фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків": що відомо

Фільм був знятий режисером у 1964 році на базі кіностудії імені Олександра Довженка. Стрічка отримала світове визнання на багатьох міжнародних фестивалях і визначила нові тенденції в українському кінематографі. Крім того, фільм відіграв важливу роль у становленні українського поетичного кіно.

Після протестів проти арештів українських інтелектуалів, він став одним із ключових символів дисидентського руху та боротьби українського народу проти радянського режиму.