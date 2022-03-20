Российская культура не прошла испытание на достоинство, – Тарас Томенко, режиссер "Терриконов"

Украинский режиссер фильма "Террикона" Тарас Томенко в интервью TotalKonotop рассказал о русской культуре в войне России против Украины и его новых фильмах "Террикона" и "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Тарас Томенко недавно закончил работу над двумя проектами: это документальный фильм "Террикони" о детях, живущих уже 8 лет под обстрелами, и игровой "Дом "Слово". Бесконечный роман" о Расстрелянном возрождении.

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Тарас Томенко о русской культуре

Мы живем в уникальном времени, несмотря на происходящую трагедию, мы видим установление величия народа, установление духа, победы. Мы живем в историческое время. Я надеюсь, что этот опыт превратится в художественные произведения, художественное осмысление процесса, потому что война, как бы это ни звучало трагически, всегда рождала лучшие произведения искусства,

− рассказал режиссер.

На свой вопрос: "Как можно было в наше время допустить рождение фашизма у всех на виду?", режиссер ответил: "Эта война является испытанием на человечность. Ответственность за происходящее сейчас в Украине несут прежде всего россияне, Путин и вся русская культура. Потому что она не прошла свое испытание на достоинство. А то, что она позволила породить в наше время нацизм, – она должна быть за это заблокирована на долгое время, пока не придет осмысление, которое прошли немцы. Они должны были очиститься, пройти через комплекс вины». Однако, по словам режиссера, у россиян даже не пахнет тем комплексом.

Русская культура должна переродиться, но это еще не скоро. Поэтому весь русский кинематограф должен быть заблокирован,

– сказал Томенко.