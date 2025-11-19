Сотни тысяч долларов инвестиций: Россия полностью разрушила единственную киностудию центральной Украины

В результате очередной массированной атаки России полностью разрушены киностудия и киношкола "Контрабас". Это заведение, действовавшее с 2019 года и воспитавшее более 25 тысяч юных посетителей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Александру Тесленко.

Россия разрушила единственную киностудию центральной Украины: какие последствия?

Александра Тесленко сообщила, что в ночь с 17 на 18 ноября российские ракеты прямым ударом уничтожили киношколу "Контрабас" и единственную киностудию центрального региона Украины. Все помещения и имущество учреждения были полностью разрушены.

По ее словам, она и ее муж Руслан Тесленко, которые являются совладельцами студии, остались без бизнеса, который создавали с нуля собственными руками. Она отметила, что эта студия была для них вторым домом, где они проводили больше времени, чем дома.

К сожалению, мы потеряли все: оборудование, мебель, документы, архивные видеоматериалы, студийное пространство, финансовые ресурсы. Сотни тысяч долларов инвестиций были уничтожены за одну ночь,

– написала владелица студии.

В сети можно увидеть сотни комментариев с поддержкой. К восстановлению работы киношколы "Контрабас" в городе Днепр можно приобщиться, задонатив на банк по ссылке.

Что известно о киностудии "Контрабас"?