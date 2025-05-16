3 российских актёра с украинскими корнями, которые молчат о войне

Многие российские актеры, которые сегодня открыто поддерживают Кремль и восхищаются Путиным, к сожалению, родились в Украине. Пропаганда России оказалась настолько эффективной, что некоторые из них полностью переняли ее риторику.

В этом материале Кино 24 рассказываем о российских актерах с украинскими корнями, которые молчат о войне.

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3 российских актера с украинскими корнями, которые молчат о войне

Дмитрий Шевченко

Актер Дмитрий Шевченко, получивший широкую известность благодаря роли в сериале "Мажор", родом из Одессы. Сначала он получил образование на инженерно-экономическом факультете Одесского политехнического института, а уже в начале 1990-х годов переехал в Ленинград, где получил актерское образование.

Некоторое время работал в театрах Санкт-Петербурга, а с 1997 года постоянно живет в Москве, где продолжает свою творческую карьеру.

Шевченко избегает публичных заявлений на политические темы, поэтому его отношение к полномасштабной войне России против Украины до сих пор неизвестно.

Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович, известна по роли старшей сестры Маши Васнецовой в популярном сериале "Папины дочки", родилась в Бердянске. Несмотря на то, что сериал был продуктом российского телевидения, он имел большую популярность среди украинской аудитории.

Когда Мирославе было восемь лет, ее семья переехала в Москву. Именно там и началась ее творческая карьера.

Впрочем, после начала полномасштабной войны России против Украины актриса хранит молчание. Несмотря на то, что ранее она неоднократно упоминала о своем украинском происхождении, ни одного публичного заявления о войне Мирослава так и не сделала.

Нонна Гришаева

Еще одна звезда сериала "Папины дочки" – Нонна Гришаева – имеет украинские корни: она родилась в Одессе. Несмотря на это, после начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса не высказала ни одной публичной позиции – ни в поддержку, ни с осуждением действий агрессора.

Более того, несмотря на внешнее молчание, Нонна время от времени присоединяется к трансляции пророссийских нарративов, которые активно распространяют российские медиа.

Кстати, стартовал Каннский кинофестиваль. Известно, что в этом году организаторы поддержат Украину. Читайте подробности по ссылке.