После начала полномасштабной войны некоторые из них остались в России, игнорируя все те страдания и беды, которые страна-агрессор наносит Украине. В то же время есть и те, кто принял сознательное и достойное решение: сегодня они работают в Украине и открыто говорят правду о войне. В материале Кино 24 рассказываем больше о таких актерах.

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Любава Грешнова

Любава Грешнова – одна из тех актрис, которые переехали в Россию ради карьеры. Она поселилась в Москве в 2012 году. В одном из интервью Любава отметила, что тогда все украинское кинопроизводство было тесно связано с российским, и она оказалась заложницей обстоятельств. В то же время актриса отметила, что для нее это была только работа.

После начала полномасштабной войны Любава ни дня не молчала о своей позиции и войне в Украине. Сейчас она активно занимается волонтерской деятельностью и гастролирует по Украине и миру со своими спектаклями.

Екатерина Кузнецова

Популярная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая сыграла главную роль в известном сериале "Любовь и пламя", в свое время также работала и строила карьеру в России. В интервью она признавалась, что воспринимала это лишь как возможность профессионального развития – ничего больше.

Впоследствии у нее завязались отношения с гражданином России. Брак завершился, однако позже актриса начала новые отношения. Ее нынешний жених разделяет ее позицию: он уехал из России вместе с Екатериной, не колеблясь, ведь никогда не поддерживал политику Путина.

Сейчас Екатерина Кузнецова живет в Украине, активно поддерживает волонтерские инициативы и открыто говорит о войне, не скрывая никаких подробностей. Более того, ее последняя киноработа – "Любовь и пламя" – стала очередным прорывом в украинском кинематографе. Лента рассказывает о работе работников ГСЧС, и, по словам актрисы, она давно мечтала об этой роли.

Сегодня Кузнецова полностью поддерживает Украину и проживает здесь.

Мила Сивацкая

Актриса провела в России три с половиной года, где снималась в комедийном сериале "Гранд". Впрочем, после начала полномасштабной войны в Украине актриса публично признала свои ошибки и призналась, что жалеет об участии в российских проектах, хотя и не отрицает своего прошлого.

В разговоре с журналисткой Алиной Доротюк она призналась, что тогда думала только о карьере и действовала неосознанно. Впрочем, события после 24 февраля 2022 года заставили ее переосмыслить собственные поступки и приоритеты.

Валерия Ходос

Актриса Валерия Ходос объяснила, что после 2014 года продолжала работать в России из-за инфантильной позиции – на тот момент она ставила карьеру выше патриотизма.

Она также призналась, что долгое время почти не интересовалась событиями в Украине. Ходос признает, что это была ошибка, однако называет такой выбор частью собственного жизненного пути.