Дороги назад нет: российские актеры, строившие карьеру в Украине, а теперь поддерживающие Путина

Не секрет, что многие российские актеры приезжали в Украину, чтобы здесь развивать свою творческую карьеру. Часто из их уст можно было даже услышать о любви к нашему государству. Однако полномасштабная война, которую развязала Россия, показала истинные лица тех, кто получал славу и признание именно в Украине.

Живя месяцами среди украинцев, своих коллег, некоторые российские актеры находили друзей и знакомых, которых они предали, поддержав путинский режим. Кто среди российских актеров, которые ранее снимались в Украине, сегодня поддерживает войну России против нашего государства, читайте на Кино 24.

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Антон Батырев

Этот российский актер часто снимался в украинских фильмах и сериалах до начала полномасштабного вторжения России. Известно, что Батырев даже задумывался о гражданстве Украины и остро высказывался о главе Кремля Владимире Путине.

Однако 24 февраля 2022 года звезда сериала "Ничто не случается дважды" вернулся в Россию и уже через несколько дней на его странице в инстаграме появился пост с поддержкой российской пропаганды.



Антон Батырев / Кадр из сериала "Ничто не случается дважды", в котором сыграл актер

Прохор Дубравин

Прохор Дубравин еще один актер, который часто приезжал в Украину для съемок в кинопроектах. Он достаточно активно работал и зарабатывал деньги в нашем государстве.

Актер не осудил преступное вторжение России в Украину, а наоборот – поддержал российскую оккупационную армию. Более того, над украинцами, для которых актер ранее снимался, он насмехается.

Прохор Дубравин / Фото из инстаграма актера

Олеся Железняк

Среди актеров из сериала "Сваты" есть те, кто активно поддерживает Россию и диктатора Путина. Одной из них является актриса, которая сыграла роль Ларисы Буханкиной, Олеся Железняк.

Российская актриса удивилась, что украинцы не считают Россию "спасительницей", а называют страной-оккупантом.

Кроме этого, однажды она появилась в пропагандистском шоу в России и озвучила очередную порцию лжи об Украине и Владимире Зеленском.

Мне хочется сказать: "Володя, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?". Я помню, субботу, воскресенье мы шли по Крещатику и там висели флаги американские. Я думаю, может зло так и приходит,

– сказала Железняк.