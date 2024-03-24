Живучи місяцями серед українців, своїх колег, деякі російські актори знаходили друзів і знайомих, яких вони зрадили, підтримавши путінський режим. Хто серед російських акторів, які раніше знімались в Україні, сьогодні підтримує війну Росії проти нашої держави, читайте на Кіно 24.

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Антон Батирєв

Цей російський актор часто знімався в українських фільмах та серіалах до початку повномасштабного вторгнення Росії. Відомо, що Батирєв навіть замислювався про громадянство України і гостро висловлювався про очільника Кремля Владіміра Путіна.

Проте 24 лютого 2022 року зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі" повернувся до Росії і вже за кілька днів на його сторінці в інстаграмі з'явився пост з підтримкою російської пропаганди.



Антон Батирєв / Кадр з серіалу "Ніщо не трапляється двічі", в якому зіграв актор

Прохор Дубравін

Прохор Дубравін ще один актор, який часто приїжджав в Україну для знімань в кінопроєктах. Він досить активно працював та заробляв гроші в нашій державі.

Актор не засудив злочинне вторгнення Росії в Україну, а навпаки – підтримав російську окупаційну армію. Ба більше, над українцями, для яких актор раніше знімався, він насміхається.

Прохор Дубравін / Фото з інстаграму актора

Олеся Железняк

Серед акторів з серіалу "Свати" є ті, хто активно підтримує Росію та диктатора Путіна. Однією з них є акторка, яка зіграла роль Лариси Буханкіної, Олеся Железняк.

Російська акторка здивувалася, що українці не вважають Росію "рятівницею", а називають країною-окупантом.

Крім цього, одного разу вона з'явилася у пропагандистському шоу в Росії та озвучила чергову порцію брехні про Україну та Володимира Зеленського.

Мені хочеться сказати: "Володю, ну, невже ти мене так ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей?". Я пам'ятаю, суботу, неділю ми йшли Хрещатиком і там висіли прапори американські. Я думаю, може зло так і приходить,

– сказала Железняк.