Интересно, что некоторые из тех актеров родился в Украине, сделал карьеру в России и сегодня занимает позицию именно страны-агрессора. Поскольку своих врагов нужно знать в лицо, то 24 Канал расскажет о некоторых из них.

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Станислав Бондаренко

Этого актера обожали не только в России, но и в Украине. Да и неудивительно, ведь Бондаренко родился в Днепрорудном, что в Запорожской области. Когда Станиславу было 11 лет, семья переехала в Москву.

Когда началась полномасштабная война, актер поддержал кровавую политику Кремля и откровенно наплевал на город, где он рос.

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Моя родина – Россия. Это большая и сильная страна и мне очень смешно, когда Украина пытается победить,

– заявил Бондаренко.

До большой войны он часто снимался в украинских сериалах.

Станислав Бондаренко / Фото из соцсетей

Максим Радугин

Этим же актер должен быть обязан украинскому кинопроизводству, которое изрядно помогло его карьере. Зрители могут помнить Радугина из сериала "Крепостная".

Сегодня он продолжает жить в России, а также играет в молчанку, игнорируя факт убийства невинных людей.

Максим Радугин / Фото из сети

Олеся Железняк

Одна из звезд сериала "Сваты" в публичном российском пространстве жаловалась на родственников из Украины, заявляя, что оборвала с ними общение.

Она выразила откровенно свое удивление, что украинцы не считают Россию "спасительницей", а называют страной-оккупантом. Железняк даже обращалась к Владимиру Зеленскому через телевидение.

Мне хочется сказать: "Володя, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?". Я помню, субботу, воскресенье мы шли по Крещатику и там висели флаги американские. Я думаю, может зло так и приходит,

– сказала Железняк.

Олеся Железняк / Фото из сети

Татьяна Кравченко

Еще одна российская актриса, которая сыграла в "Сватах" роль Валюхи. Позиция Кравченко прозрачная – она не осуждает войну и поддерживает Путина. А кто не знал, то артистка родилась в Донецке, но, кажется, забыла об этом факте из своей биографии.

Татьяна Кравченко / Фото из сети

Прохор Дубравин

Актер был частым гостем в Украине, ведь снимался в наших сериалах. Казалось, что в ситуации с войной он бы должен был поддержать нашу страну, ведь видел собственными глазами, что здесь нет такого, как описывает их пропаганда.

Однако Прохор решил поддержать оккупационную политику Кремля. Более того, над украинцами, для которых актер ранее снимался, он насмехается.

Прохор Дубравин / Фото из сети

Антон Батырев

До полномасштабной войны Батырева можно было увидеть в ряде украинских фильмов и сериалов. Он даже задумывался над тем, чтобы получить украинское гражданство и позволял "острые фразы" в сторону Владимира Путина.

Актер, снявшийся в сериале "Ничто не случается дважды", после 24 февраля 2022 года вернулся в страну-агрессора и в соцсетях подыграл российской пропаганде.

Антон Батырев / Кадр из сериала "Ничто не случается дважды", в котором сыграл актер

И возвращаясь к теме "Сватов", стоит еще вспомнить о Федоре Добронравове, который сейчас публично поддерживает российскую агрессию, оккупантов и желает России победы.