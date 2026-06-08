Поскольку дети бывают очень привередливыми, поэтому 24 Канал предлагает несколько мультипликаций на выбор.
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"В чужой шкуре"
Рейтинг IMDb: 7.3
Маленький лесной зверек Олли и его главный враг – хищная птица Айви, вдруг меняются телами. Чтобы исправить эту странную ситуацию, им приходится объединить усилия и отправиться в опасное путешествие по лесу.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"В чужой шкуре": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Прыгунки"
Рейтинг IMDb: 7.3
Девочка Мейбл очень любит животных. В то время группа ученых сделала научный прорыв – теперь можно перепрыгивать умом в тела роботов-животных. Но этот мир оказывается не таким простым, девочку ждут приключения, загадки и неожиданные открытия.
"Прыгунки": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Супер Марио: Галактика в кино"
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжение фильма 2023 года рассказывает о Марио, Луиджи и их друзьях, которые отправляются в путешествие по разным планетам галактики, чтобы противостоять новым опасностям.
"Супер Марио: Галактика в кино": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Цап-забивайка"
Рейтинг IMDb: 6.7
Козлик Уилл получает возможность стать частью профессиональной лиги и играть в зверобол, где преимущество имеют самые быстрые и опасные хищники. Команда не очень тепло принимает Уилла, однако он стремится изменить правила игры и доказать, что большие мечты и амбиции может иметь любой.
"Цап-забивайка": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Кроме того, 4 февраля 2027 года на большие экраны возвращается легендарная история о "Ледниковый период". Новый мультфильм станет шестой частью основной франшизы и седьмой в целом.