Оскільки діти бувають дуже вибагливими, тому 24 Канал пропонує декілька мультиплікацій на вибір.

Зверніть увагу Нові детективні серіали на Netflix, які можна подивитись за день

"У чужій шкурі"

Рейтинг IMDb: 7.3

Маленьке лісове звірятко Оллі та його головний ворог – хижа птиця Айві, раптом міняються тілами. Щоб виправити цю дивакувату ситуацію, їм доводиться об'єднати зусилля та вирушити у небезпечну подорож лісом.

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"У чужій шкурі": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Стрибунці"

Рейтинг IMDb: 7.3

Дівчинка Мейбл дуже любить тварин. У той час група вчених зробила науковий прорив – тепер можна перестрибувати розумом у тіла роботів-тварин. Та цей світ виявляється не таким простим, на дівчинку чекають пригоди, загадки та несподівані відкриття.

"Стрибунці": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Супер Маріо: Галактика в кіно"

Рейтинг IMDb: 6.3

Продовження фільму 2023 року розповідає про Маріо, Луїджі та їхніх друзів, які вирушають у подорож різними планетами галактики, щоб протистояти новим небезпекам.

"Супер Маріо: Галактика в кіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Цап-забивайло"

Рейтинг IMDb: 6.7

Козлик Вілл отримує можливість стати частиною професійної ліги та грати у звіробол, де перевагу мають найшвидші та найнебезпечніші хижаки. Команда не дуже тепло приймає Вілла, проте він прагне змінити правила гри й довести, що великі мрії та амбіції може мати будь-хто.

"Цап‑забивайло": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Крім того, 4 лютого 2027 року на великі екрани повертається легендарна історія про "Льодовиковий період". Новий мультфільм стане шостою частиною основної франшизи та сьомою загалом.