У матеріалі 24 каналу розповідаємо, коли відбудеться прем'єра в Україні, а також що наразі відомо про стрічку.

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Вийшов трейлер мульфільму "Льодовиковий період: Точка кипіння"

Улюблена зграя повертається на великі екрани – і цього разу буде справді гаряче.

У тизер-трейлері нового фільму Менні, Дієго, Сід, Бак та Еллі, а також одержимий жолудями Скрат буквально вилітають із вулкана й опиняються в шаленій пригоді серед динозаврів і потоків лави.

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Герої вирушають досліджувати ще не бачені куточки небезпечного Загубленого світу.

"Льодовиковий період: Точка кипіння": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Коли прем'єра в Україні та хто зіграє ролі?

Прем'єра мультфільму в Україні на великих екранах відбудеться 4 лютого 2027 року.

Стрічка стане продовженням уже легендарної історії, зокрема фільму "Льодовиковий період: Курс на зіткнення", який вийшов у 2016 році. Новий мультфільм стане шостою частиною основної франшизи та сьомою загалом.

Над ним працює режисер Джон Донкін, який також працював над "Льодовиковим періодом: Пригодами Бака".

До роботи над стрічкою також долучились такі актори: Рей Романо ("Льодовиковий період", серіал "Сімпсони"), Джон Леґвізамо ("Одіссея", "Енканто: Світ магії"), Квін Латіфа ("Чикаго", "Нью-Йоркське таксі"), Деніс Лірі ("Нова Людина-павук"), Саймон Пеґґ (франшиза "Місія неможлива") та інші.