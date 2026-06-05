В материале 24 канала рассказываем, когда состоится премьера в Украине, а также что сейчас известно о ленте.

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Вышел трейлер мультфильма "Ледниковый период: Точка кипения"

Любимая стая возвращается на большие экраны – и на этот раз будет действительно горячо.

В тизер-трейлере нового фильма Мэнни, Диего, Сид, Бак и Элли, а также одержимый желудями Скрат буквально вылетают из вулкана и оказываются в безумном приключении среди динозавров и потоков лавы.

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Герои отправляются исследовать еще не виданные уголки опасного Затерянного мира.

"Ледниковый период: Точка кипения": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Когда премьера в Украине и кто сыграет роли?

Премьера мультфильма в Украине на больших экранах состоится 4 февраля 2027 года.

Лента станет продолжением уже легендарной истории, в частности фильма "Ледниковый период: Курс на столкновение", который вышел в 2016 году. Новый мультфильм станет шестой частью основной франшизы и седьмой в целом.

Над ним работает режиссер Джон Донкин, который также работал над "Ледниковым периодом: Приключениями Бака".

К работе над лентой также присоединились такие актеры: Рэй Романо ("Ледниковый период", сериал "Симпсоны"), Джон Легвизамо ("Одиссея", "Энканто: Мир магии"), Квин Латифа ("Чикаго", "Нью-Йоркское такси"), Денис Лири ("Новый Человек-паук"), Саймон Пегг (франшиза "Миссия невозможна") и другие.