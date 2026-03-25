5 российских актеров, которых обожали в Украине, но теперь они поддерживают Путина

До начала полномасштабной войны в Украине было немало российских актеров, которые регулярно снимались в украинских сериалах или работали на одной площадке с украинскими коллегами. Поэтому многие зрители искренне симпатизировали им.

Однако 24 февраля 2022 года все изменилось. Многие из них продемонстрировали свою позицию, открыто поддержав Путина и агрессию против Украины. В материале 24 Канала рассказываем о российских актерах, которых раньше любили в Украине, но которые впоследствии поддержали кремлевскую политику

До начала полномасштабной войны в Украине многие российские актеры часто приезжали в Киев и на съемочные площадки украинских продюсеров даже чаще, чем в Москву. Многие из них открыто выражали любовь к украинцам и благодарили своих сторонников за поддержку.

Некоторые даже критиковали политику Путина, но один день все изменил. 24 февраля 2022 года эти актеры резко изменили позицию и начали поддерживать путинский режим и кремлевскую политику, замалчивая войну или открыто одобряя действия российских оккупантов, которые ежедневно уничтожают украинские города и села.

Среди таких актеров:

Антон Батырев



Антон Батырев / Кадр из украинского сериала "Ничто не случается дважды"

Прохор Дубравин



Прохор Дубравин / Кадр со съемок сериала "Все не случайно"

Станислав Бондаренко



Станислав Бондаренко в сериале "Верни мою любовь" / Кадр из сериала

Татьяна Кравченко



Татьяна Кравченко в сериале "Сваты" / Кадр из сериала

Сергей Безруков и многие другие.



Сергей Безруков / Фото UaReview

Ранее их можно было увидеть в украинских сериалах "Сваты", "Ничто не случается дважды", "Гадалка", "Ты только мой", "Богатые тоже плачут" и многих других.

Сегодня же украинцам важно знать их имена не как актеров этих сериалов, а как предателей, которые выбрали пророссийскую позицию и продали совесть за кровавые рубли.

Какие украинские актеры сейчас живут в России?

Не только российские актеры, которые работали в Украине, разочаровали своих украинских сторонников, но и сами украинцы, которые сегодня живут и работают в России. У каждого из них – свои мотивы: некоторые выбрал страну-оккупанта из-за денег, некоторые – из-за личной жизни, кто-то – ради карьеры.

Среди таких предателей – Оксана Байрак, Галина Безрук, Роман Якимчук, Глеб Михайличенко и многие другие.

Они имеют украинский паспорт, но строят свою жизнь в России. Очевидно, что они замалчивают войну и все те ужасы, которые российские оккупанты приносят на украинскую землю.