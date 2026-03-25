В то же время в активе украинского телевидения остается немало лент, в которых снимались актеры из страны-оккупанта, несмотря на то, что эти проекты официально считаются украинскими. В материале 24 Канала рассказываем о популярных украинских сериалах, в которых снимались российские актеры.

Украинские сериалы, где много ролей сыграли российские актеры

До начала полномасштабной войны в Украине довольно распространенной практикой было производство русскоязычных сериалов, в которых главные или второстепенные роли часто отдавали российским актерам.

Украинские артисты не раз делились, что к их коллегам из России относились иначе – более благосклонно, чем к ним. Это вызывало возмущение.

К счастью, сегодня украинский кинорынок активно развивается и предлагает немало качественных лент, где зрители открывают для себя новые украинские лица. Однако раньше ситуация была совсем другой. Вот подборка украинских сериалов, в которых в основном снимались российские актеры:

"Любовь с ароматом кофе" – в сериале сыграли Дана Абызова, Тимофей Каратаев и другие.

– в сериале сыграли Дана Абызова, Тимофей Каратаев и другие. "Нюхач" – в сериале сыграли Кирилл Кьяро, Иван Оганесян, Мария Аниканова.

– в сериале сыграли Кирилл Кьяро, Иван Оганесян, Мария Аниканова. "Клятва врача" – в сериале сыграли Кирилл Рубцов, Валерий Николаев и другие.

– в сериале сыграли Кирилл Рубцов, Валерий Николаев и другие. "Я люблю своего мужа" – в сериале сыграли Екатерина Климова, Иван Оганесян и другие.

– в сериале сыграли Екатерина Климова, Иван Оганесян и другие. "Капля света" – в сериале сыграли Георгий Тараторкин, Евгения Симонова, Павел Баршак.

Многие могли ошибочно считать эти сериалы российскими из-за языка и большого количества российских актеров в кадре. На самом деле это украинские проекты – просто такая практика была в свое время очень распространенной.

К счастью, сегодня подобного в Украине уже не происходит, хотя обидно, что до этого дошли только ценой полномасштабной войны

Какие сериалы с украинскими актерами стоит посмотреть вечером?

Сегодня в Украине существует множество сериалов на любой вкус, среди которых каждый может выбрать ленту для себя. Важным преимуществом является то, что в этих проектах снимаются исключительно украинские актеры.

Поэтому, если вы ищете качественный сериал, обратите внимание на такие: "Следственная", "Ключи от правды", "Тихая Надежда", "Реванш", "Парочка следователей", "Круг заблуждения", "Хрустальные источники", "Майор Сковорода", "Пряча бывшую", "Витя", "Молодая", "И будут люди", "Врач по призванию", "Женский врач. Новая жизнь" и многие другие.

Среди этих лент вы точно найдете для себя лучший вариант.