Водночас у доробку українського телебачення залишається чимало стрічок, у яких знімалися актори з країни-окупанта, попри те, що ці проєкти офіційно вважаються українськими. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про популярні українські серіали, в яких знімалися російські актори.

Українські серіали, де багато ролей зіграли російські актори

До початку повномасштабної війни в Україні доволі поширеною практикою було виробництво російськомовних серіалів, у яких головні чи другорядні ролі часто віддавали російським акторам.

Українські артисти не раз ділилися, що до їхніх колег з Росії ставилися інакше – більш прихильно, ніж до них. Це викликало обурення.

На щастя, сьогодні український кіноринок активно розвивається і пропонує чимало якісних стрічок, де глядачі відкривають для себе нові українські обличчя. Однак раніше ситуація була зовсім іншою. Ось добірка українських серіалів, у яких здебільшого знімалися російські актори:

"Любов з ароматом кави" – у серіалі зіграли Дана Абизова, Тимофій Каратаєв та інші.

– у серіалі зіграли Кирило К'яро, Іван Оганесян, Марія Аніканова.

– у серіалі зіграли Кирило Рубцов, Валерій Ніколаєв та інші.

– у серіалі зіграли Катерина Климова, Іван Оганесян та інші.

– у серіалі зіграли Георгій Тараторкін, Євгенія Симонова, Павло Баршак.

Багато хто міг помилково вважати ці серіали російськими через мову та велику кількість російських акторів у кадрі. Насправді ж це українські проєкти – просто така практика була свого часу дуже поширеною.

На щастя, сьогодні подібного в Україні вже не відбувається, хоча прикро, що до цього дійшли лише ціною повномасштабної війни

Які серіали з українськими акторами варто подивитись ввечері?

Сьогодні в Україні існує безліч серіалів на будь-який смак, серед яких кожен може обрати стрічку для себе. Важливою перевагою є те, що в цих проєктах знімаються виключно українські актори.

Тож, якщо ви шукаєте якісний серіал, зверніть увагу на такі: "Слідча", "Ключі від правди", "Тиха Надія", "Реванш", "Парочка слідчих", "Коло омани", "Кришталеві джерела", "Майор Сковорода", "Ховаючи колишню", "Вітя", "Молода", "І будуть люди", "Лікарка за покликанням", "Жіночий лікар. Нове життя" та багато інших.

Серед цих стрічок ви точно знайдете для себе найкращий варіант.