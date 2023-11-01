4 российских актера, которые снимались в Украине, но поддержали войну России

Мы знаем многих украинских актеров, строивших свою карьеру в России. Впрочем, многие российские актеры также снимались в украинских проектах до 24 февраля 2022 года. А с начала великой войны поддержали путинский режим или решили отмалчиваться.

Кто среди российских актеров, ранее снимавшихся в Украине, сегодня поддерживает войну России против Украины, читайте на сайте 24 Канала.

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Российские актеры, снимавшиеся в Украине и поддержавшие войну

Татьяна Кравченко

Актриса, которую мы знаем, как Валюха из сериала "Сваты", поливала грязью всех своих украинских друзей со съемочной площадки. Кравченко находилась в России, где больше года работала и надежно зарабатывала деньги в рублях, выступая в российских проектах, продолжала давать лживые интервью.



Татьяна Кравченко в сериале "Сваты" / Прессслужба 1+1

Антон Батырев

Российский актер Антон Батырев часто снимался в украинских фильмах и сериалах до начала полномасштабного вторжения. Более того, он даже серьезно рассматривал возможность получения гражданства Украины и остро высказывал свою позицию относительно действий Путина. Однако 24 февраля звезда сериала "Ничто не случается дважды" вернулась в Россию и через несколько дней обнародовала сообщение в инстаграммах с поддержкой Z-пропаганды.

Прохор Дубравин

Российский актер Прохор Дубравин поддержал преступное вторжение в Украину, где ранее активно работал и зарабатывал деньги, даже выразил поддержку в сторону агрессии своей страны и оккупантов. А над своими украинскими зрителями, для которых актер раньше играл роли, он теперь насмехается.

Олеся Железняк

Еще одна актриса, известная нам из "Сватов", в сериале актриса сыграла роль Ларисы Буханкиной. Актриса удивилась, что украинцы не считают Россию "спасительницей", а называют страной-оккупантом и террористом. Более того, она заявила, что президент Владимир Зеленский хочет убить ее детей.

Мне хочется сказать: "Володя, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?" Я помню, субботу, воскресенье мы шли по Крещатику и там висели флаги американские. Я думаю, может зло так и приходит,

- сказала Железняк.



Олеся Железняк в сериале "Сваты" / Прессслужба 1+1