Многие российские актеры сейчас открыто поддерживают политику Путина и войну России против Украины. Среди этих деятелей культуры есть и такие, которые имеют украинское происхождение, но, несмотря на это, они подверглись влиянию враждебной пропаганды.

В материале Кино 24 узнаете, кто из российских актеров является уроженцем украинских городов. А также прочитаете, кто из них поддерживает российскую агрессию.

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Нонна Гришаева

Известная российская актриса Нонна Гришаева родилась в Одессе. Свои первые роли в театре и кино она сыграла в фильме Одесской киностудии и на сцене Одесского театра оперетты.

Несмотря на свое украинское происхождение, актерское образование Гришаева получила в России, в Щукинском училище. В начале войны России против Украины, бывшая одесситка осторожно выразила свое отношение к родному городу, сравнив войну с семейным конфликтом и выразив желание к примирению.

Юрий Батурин

Звезда сериала "Обручальное кольцо" Юрий Батурин родился в селе Ставидла Кировоградской области. С 14 лет он получал образование в Днепропетровске. После кратковременной работы в Днепропетровском театре юного зрителя, Батурин отправился в Москву, где получил второе актерское образование в Российской академии театрального искусства.

Относительно войны предатель высказал свое мнение, заявив, что Россия не оставит Украину и уничтожит ее как государство, возможно, переименовав в "Новороссию" или "Малороссию". Путинист также считает, что Украина является "искусственной конструкцией" и называет украинский язык диалектом славянского языка.

Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский, известный своей ролью Эдуарда Кузьмина в российском сериале "Универ", родился в Кременчуге. Детство он провел в Полтавской области, а высшее образование получил в Одесском национальном политехническом университете.

Гогунский, который несколько лет назад вместе с Марией Кожевниковой исполнял песню "Мы не хотим войны! Мы объявляем мир!", сейчас участвует в концертах, организованных в поддержку российских солдат. Поэтому, похоже, Виталий уже забыл о своем украинском происхождении.

Дмитрий Шевченко

Актер Дмитрий Шевченко, получивший известность благодаря сериалу "Мажор", родился в Одессе. Актерское образование он получил в начале 90-х годов в Ленинграде. Но уже с 1997 года постоянно проживает в Москве.

В отличие от многих своих коллег, Дмитрий воздерживается от выражения политических взглядов в публичных заявлениях, поэтому его отношение к войне в Украине остается неизвестным. Однако, оставаясь сегодня в стране агрессора, он уже демонстрирует свою позицию и делает выбор как гражданин, который стал предателем своей Родины.

Ярослав Бойко

Артист Ярослав Бойко родился в Киеве и мечтал об обучении в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Однако из-за того, что обучение в этом ВУЗе проводилось на украинском языке, а у Ярослава были проблемы с произношением и использованием русизмов, он решил переехать в Москву для продолжения образования.

Ярослав Бойко избегает высказываний на политические темы. Однако в одном из интервью, которое он дал давно, он отметил, что его не принимают как "своего" ни в Украине, ни в России. В Киеве его называют "москалем", а в Москве – "хохлом".