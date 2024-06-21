Премьера молодежного сериала состоялась в ноябре 2019 года. После этого Егор получил особую популярность среди женской аудитории. Кроме того, ему начали приписывать роман с коллегой Анастасией Нестеренко, поскольку в "Новенькой" они были парой. Как сейчас живет молодой актер, читайте в материале Кино 24.

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Чем сейчас занимается Егор Козлов

После съемок в популярном сериале "Новенькая" Егор Козлов не прекратил заниматься актерством. В марте этого года телеканал "2+2" начал работу над детективным сериалом "Батя", в котором актер сыграл одну из главных ролей. Зрители смогут увидеть Егора в очередной роли уже осенью.

В своем инстаграме Козлов часто делился с подписчиками фотографиями и видео со съемочной площадки. Некоторые кадры довольно забавные. На них, кстати, можно увидеть коллег Егора по сериалу Александра Мельника, Александру Панасевич и Екатерину Олос. Поэтому, вероятно, сейчас актер находится в Украине, а именно в Киеве, откуда он и родом. Стоит отметить, что Егор не слишком активен в своем инстаграме.

Что известно о личной жизни Егора Козлова

В сентябре 2022 года Егор Козлов поделился со своими поклонниками приятной новостью. Актер женился на украинской актрисе Юлии Буйновской, которая известна зрителям по сериалу "Полкан". Свадьба не была пышной, церемония прошла довольно скромно в кругу самых близких людей. Матерей молодоженов не было в силу различных обстоятельств. Родители Юлии на тот момент, в частности, находились за границей. Однако родные всегда были на видеосвязи со своими детьми в такое трогательное и важное для них время. Влюбленные до сих пор вместе и выглядят очень счастливыми.

У Егора и Юли есть собака, по имени Одри. В своем инстаграме актер недавно опубликовал видео, где показал любимого корги. Кадры он дополнил смешной озвучкой, которая изрядно развеселила людей. Юля, кстати, более активна в социальных сетях и часто делится с подписчиками своей жизнью.

Наша редакция также больше всего запомнила Егора Козлова, когда тот снимался в сериале "Новенькая". Надеемся, что актер чаще будет радовать поклонников интересными ролями в кино.