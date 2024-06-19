С момента выхода сериала прошло уже много лет. С того времени жизнь Иры, конечно, изменилась. Чем сейчас занимается актриса, расскажет Кино 24.

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Начало актерской карьеры Ирины Кудашовой

Ирина Кудашова родом из Чернигова. Актерством она увлекалась с самого детства, ведь еще в школе ходила в театральную студию. Впоследствии девушка прошла курсы по актерскому мастерству.

Первая небольшая роль пришла к Ирине еще тогда, когда она была совсем юной. Школьницу пригласили в один из эпизодов в сериале "Семейные мелодрамы", который несколько лет подряд транслировали на телеэкранах.

Сериал "Школа" и фильм "Вкус Свободы"

Украинцы увидели сериал "Школа" в 2018 году. Ира играла девочку Веронику в трех сезонах. Украинское телевидение получило огромные рейтинги после того, как вышел популярный сериал, а актеры – славу, о которой многие мечтают.

Ирина Кудашова в сериале "Школа" / Кадр из сериала

Вместе с другими актерами Кудашова ездила по разным городам Украины на встречи с поклонниками. Когда производство "Школы" завершилось, девушка не покинула актерство. Ее, в частности, можно увидеть в фильме "Другой Франко", в сериале "Секс, Инста и ВНО" и в сериале "Новая жизнь Василисы Павловны".

Весной этого года вышел украинский фильм от режиссера Александра Березаня "Вкус Свободы", который также получил положительные отзывы зрителей после премьеры. В нем Ирина Кудашова сыграла главную роль. Ее героиня Варя работает поваром в обычном кафе у дороги. Однако впоследствии девушка решает, что хочет больше реализовать себя и покидает дом. Жизнь Вари меняется, когда она наталкивается на книгу Ольги Франко.

Как сейчас живет Ирина Кудашова

Сейчас Ирина Кудашова активно ведет социальные сети. В инстаграме актриса делится с подписчиками моментами из жизни. Недавно она, например, отдыхала на Мальдивах. Кадров с отдыха девушка публиковала немало. Их и сейчас можно посмотреть в сохраненных историях.

На днях Ира также рассказала подписчикам о роли в украинском фильме ужасов "В Черной, Черной Комнате", который так и не увидел свет. Лента должна была выйти еще в 2020 году, Кудашова мечтает, что зрители еще когда-то смогут ее оценить.

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Лично для меня этот проект был очередным напоминанием, что все мечты сбываются, и все в этой жизни реально! Я с детства фанатка хорроров и как только пришла в профессию актрисы сказала себе: "Я хочу сняться в фильме ужасов",

– написала Ирина Кудашова в инстаграме.

В инстаграме и тиктоке Иры часто можно увидеть ее коллегу из сериала "Школа" Богдана Осадчука. Некоторое время поклонники даже думали, что звезды встречаются, ведь совместные публикации бывают довольно милыми. Однако впоследствии Кудашова опровергла слухи об их романе и рассказала, что она в отношениях, но с другим мужчиной. О своем новом избраннике актриса пока не рассказывает, но делится с подписчиками подарками, которые от него получает.