З моменту виходу серіалу пройшло вже багато років. З того часу життя Іри, звичайно, змінилося. Чим зараз займається акторка, розповість Кіно 24.

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Початок акторської кар'єри Ірини Кудашової

Ірина Кудашова родом з Чернігова. Акторством вона захоплювалася з самого дитинства, адже ще у школі ходила до театральної студії. Згодом дівчина пройшла курси з акторської майстерності.

Перша невеличка роль прийшла до Ірини ще тоді, коли вона була зовсім юною. Школярку запросили в один з епізодів у серіалі "Сімейні мелодрами", який декілька років поспіль транслювали на телеекранах.

Серіал "Школа" та фільм "Смак Свободи"

Українці побачили серіал "Школа" у 2018 році. Іра грала дівчинку Вероніку у трьох сезонах. Українське телебачення отримало шалені рейтинги після того, як вийшов популярний серіал, а актори – славу, про яку багато хто мріє.

Ірина Кудашова у серіалі "Школа" / Кадр з серіалу

Разом з іншими акторами Кудашова їздила по різних містах України на зустрічі з шанувальниками. Коли виробництво "Школи" завершилося, дівчина не покинула акторство. Її, зокрема, можна побачити у фільмі "Інший Франко", у серіалі "Секс, Інста і ЗНО" та у серіалі "Нове життя Василини Павлівни".

Навесні цього року вийшов український фільм від режисера Олександра Березаня "Смак Свободи", який також отримав позитивні відгуки глядачів після прем'єри. У ньому Ірина Кудашова зіграла головну роль. Її героїня Варя працює кухаркою у звичайному кафе біля дороги. Однак згодом дівчина вирішує, що хоче більше реалізувати себе та покидає дім. Життя Варі змінюється, коли вона натрапляє на книгу Ольги Франко.

Як зараз живе Ірина Кудашова

Зараз Ірина Кудашова активно веде соціальні мережі. В інстаграмі акторка ділиться з підписниками моментами з життя. Нещодавно вона, наприклад, відпочивала на Мальдівах. Кадрів з відпочинку дівчина публікувала чимало. Їх і зараз можна переглянути у збережених історіях.

Днями Іра також розповіла підписникам про роль в українському фільмі жахів "В Чорній, Чорній Кімнаті", який так і не побачив світ. Стрічка мала вийти ще у 2020 році, Кудашова мріє, що глядачі ще колись зможуть її оцінити.

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Особисто для мене цей проєкт був черговим нагадуванням, що всі мрії збуваються, і все в цьому житті реально! Я з дитинства фанатка горорів і як тільки прийшла в професію акторки сказала собі: "Я хочу знятись у фільмі жахів",

– написала Ірина Кудашова в інстаграмі.

В інстаграмі та тіктоці Іри часто можна побачити її колегу з серіалу "Школа" Богдана Осадчука. Деякий час шанувальники навіть думали, що зірки зустрічаються, адже спільні публікації бувають доволі милими. Однак згодом Кудашова спростувала чутки про їхній роман та розповіла, що вона у стосунках, але з іншим чоловіком. Про свого нового обранця акторка поки не розповідає, але ділиться з підписниками подарунками, які від нього отримує.