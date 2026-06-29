11 российских актёров, снимавшихся в украинских сериалах, а сегодня поддерживающих войну

До начала полномасштабного вторжения украинский кинорынок активно сотрудничал с российскими актёрами. Многие из них снимались в отечественных фильмах и сериалах, говорили о симпатии к Украине и охотно работали здесь.

Однако после 24 февраля 2022 года многие из этих артистов встали на сторону Кремля и открыто поддержали полномасштабную войну России против Украины. В материале 24 Канала рассказываем , кто из российских актеров, когда-то работавших в украинских проектах, сегодня поддерживает агрессию против нашего государства.

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Россияне, снимавшиеся в Украине, а сегодня умалчивающие о войне

До начала полномасштабного вторжения России главные роли в украинских фильмах и сериалах нередко доставались именно российским актерам, тогда как украинские артисты часто оставались на втором плане. Многим украинским актерам приходилось строить карьеру в России, чтобы добиться признания, и только после этого на них обращали внимание украинские продюсеры.

Особенно досадно, что немало актеров из этой подборки являются уроженцами Украины. В свое время они признавались в любви к нашему государству, работали здесь и зарабатывали деньги. Однако сегодня большинство из них умалчивает о преступлениях России или открыто поддерживает ее агрессию.

Вот кто вошёл в этот список:

Максим Радугин

Юрий Батурин

Антон Батырев

Станислав Бондаренко

Прохор Дубравин

Петр Рыков

София Присс

Кирилл Жандаров

Ольга Павловец

Кирилл Дицевич

Нонна Гришаева

Они не говорят о ракетных ударах, авиабомбах и шахидах, которые ежедневно разрушают украинские города и села, унося жизни мирных людей.

Они снимались в Украине, зарабатывали здесь, а после начала полномасштабной войны либо стали частью российской пропаганды, либо продолжают молчать о войне. Некоторые из них даже поддерживают вторжение, а другие цинично призывают к "миру", одновременно повторяя кремлевские нарративы о "братском народе".