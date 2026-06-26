Это испанский криминальный детектив, который уже полюбился многим. В материале 24 Канала мы расскажем подробнее о сюжете, актёрском составе, количестве эпизодов и о том, кому по-настоящему может понравиться такая картина.

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О чем сюжет испанского сериала "Оазис"?

События этого испанского детективного сериала разворачиваются на роскошном курорте под названием "Оазис" – месте, куда состоятельные люди приезжают, чтобы забыть о повседневных заботах и насладиться отдыхом в настоящем райском уголке.

"Оазис": смотрите онлайн трейлер сериала

Но эта идиллия рушится в одно мгновение, когда курорт превращается в опасную ловушку. Все начинается с загадочного исчезновения одного из гостей.

Пока полиция ведет расследование, под подозрением оказывается каждый, кто находился на территории.

Кому точно подойдет сериал "Оазис"?

Этот испанский сериал сочетает в себе элементы детектива, триллера, криминальной драмы и психологического напряжения.

Его премьера состоялась 19 июня 2026 года, а уже сегодня он занимает второе место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix среди украинских зрителей, по данным Tudum by Netflix.

Главные роли исполнили Ана Гарсес, Томи Агилера, Виктория Канч, Берта Кастанье, Вероника Санчес, Пако Тоус и Жан Бушадерас.

Еще одно преимущество сериала – его компактный формат. Он насчитывает всего восемь эпизодов, поэтому просмотр займет примерно шесть часов.

Это отличный выбор для тех, кто хочет посмотреть увлекательную, интригующую историю, но не готов тратить летние вечера или отпуск на многосезонные проекты.