О них стоит забыть: 3 сериала, которые когда-то обожали в Украине, но они оказались российскими

Иногда так и хочется окунуться в сериалы, возвращающие ощущение ностальгии по беззаботным временам. Но это точно не российские проекты, которые когда-то были популярны в Украине.

Сегодня стоит сознательно отказываться от такого контента и выбирать качественные украинские альтернативы. В материале 24 Канала мы расскажем, о каких российских проектах стоит давно забыть украинцам.

Какие сериалы когда-то обожали в Украине, но они оказались российскими?

До начала полномасштабной войны многие украинцы неосознанно потребляли контент. Это могли быть как украинские проекты с участием российских актеров, так и российские сериалы, которые в свое время были популярными в Украине. Однако полномасштабное вторжение все изменило.

Среди сериалов, которые когда-то активно смотрели украинцы, но которые на самом деле являются российскими, – "Интерны", "Татьянин день", "Возвращение Мухтара". Эти проекты в свое время имели широкую популярность, однако сейчас от такого контента стоит отказываться.

Вместо этого целесообразно выбирать украинские сериалы и фильмы, поддерживая собственный культурный продукт. Это не только вопрос вкуса, но и сознательной позиции, ведь в Украине продолжается полномасштабная война: российские оккупанты ежедневно разрушают города и села и забирают жизни украинцев.

В то же время украинские кинематографисты работают в сложных условиях, чтобы создавать качественный контент. Именно поэтому поддержка национального кино сегодня имеет особое значение.

Какие украинские сериалы стоит посмотреть всем?

Вместо того, чтобы выбирать для просмотра российские сериалы, о которых давно стоит забыть, обратите внимание на украинские ленты, что подарят приятные эмоции. Среди них:

"Пограничники",

"Поймать Кайдаша",

"И будут люди",

"Сага",

"Две сестры",

"Ключи от правды",

"Парочка следователей",

"Материнский инстинкт",

"Следователь" и многие другие достойные проекты.

Выбирайте сериал по душе и потребляйте контент сознательно.