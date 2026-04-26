Сьогодні варто свідомо відмовлятися від такого контенту й обирати якісні українські альтернативи. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо, про які російські проєкти варто давно забути українцям.

Які серіали колись обожнювали в Україні, але вони виявились російськими?

До початку повномасштабної війни чимало українців несвідомо споживали контент. Це могли бути як українські проєкти за участю російських акторів, так і російські серіали, які свого часу були популярними в Україні. Однак повномасштабне вторгнення все змінило.

Серед серіалів, які колись активно дивилися українці, але які насправді є російськими, – "Інтерни", "Тетянин день", "Повернення Мухтара". Ці проєкти свого часу мали широку популярність, однак нині від такого контенту варто відмовлятися.

Натомість доцільно обирати українські серіали та фільми, підтримуючи власний культурний продукт. Це не лише питання смаку, а й свідомої позиції, адже в Україні триває повномасштабна війна: російські окупанти щодня руйнують міста й села та забирають життя українців.

Водночас українські кінематографісти працюють у складних умовах, щоб створювати якісний контент. Саме тому підтримка національного кіно сьогодні має особливе значення.

Які українські серіали варто подивитись усім?

Замість того, щоб обирати для перегляду російські серіали, про які давно варто забути, зверніть увагу на українські стрічки, що подарують приємні емоції. Серед них:

"Прикордонники",

"Спіймати Кайдаша",

"І будуть люди",

"Сага",

"Дві сестри",

"Ключі від правди",

"Парочка слідчих",

"Материнський інстинкт",

"Слідча" та багато інших гідних проєктів.

Обирайте серіал до душі й споживайте контент свідомо.