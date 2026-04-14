Их обожали миллионы: старые сериалы, которые оказались российскими

Ни для кого не будет секретом, что много лет после обретения Украиной независимости, наше телевидение было насыщено российским контентом. Поскольку наша страна долгое время была на стадии становления экономики и других важных структур, Россия не отставала, а продуцировала фильм за фильмом, сериал за сериалом.

И самое интересное, что целевой аудиторией не всегда были россияне, а именно люди из соседних стран, которым показывали определенную мощь России через армию, спорт, музыку и другие сферы жизни. Но когда все повзрослели, а соседская страна-агрессор развязала жестокую войну против Украины, то в обществе постепенно начало появляться понимание, что десятки лет на телевидении мы смотрели именно российскую пропаганду.

Далее 24 Канал расскажет о каких сериалах идет речь и почему их стоит больше не смотреть.

"Кадеты"

На первый взгляд, сюжет сериала выглядит как история о взрослении подростков в военном училище. Однако внимательный зритель поймет, что все это подается через идеализацию российской военной системы. Армия показана как почетный и правильный путь, где ребята становятся "настоящими мужчинами".

Проблема в том, что зритель эмоционально привязывается к героям и начинает воспринимать эту систему как положительную норму. В реальности же российская армия – это инструмент войны против Украины. Такой контент может снижать критическое восприятие и вызывать симпатию к институту, который является прямой угрозой.

Сериал "Кадеты" / Фото из сети

"Солдаты"

Об этом сериале говорили уже немало. Авторы показали его как место, где армия – место приключений и даже "своеобразной романтики". Однако там не раз демонстрировали как "коренные русские" унижали и издевались над людьми, которые отличаются от них цветом кожи, разрезом глаз и тому подобное.

Лучше всего в этой истории срабатывает юмор. То, что должно было бы вызвать вопросы и осуждение, подается как нечто смешное и привычное. В результате формируется ощущение, что эта система "не такая и плохая". А для украинцев эта тема должна быть особенно ощутимой, потому что речь идет об армии страны, которая ведет войну.

Сериал "Солдаты" / Фото из сети

"Универ"

Здесь нет прямой политики или армии, но есть другой уровень влияния – культурный. Сериал формирует представление о "нормальной жизни": как шутят, как общаются, какие ценности имеют студенты.

И проблема заключается в том, что через регулярный просмотр такой контент:

закрепляет русский язык как основной в развлекательном пространстве;

популяризирует российские реалии как "свои";

вытесняет украинские истории и шутки.

Это так называемая "мягкая сила" – без принуждения, но с долговременным эффектом формирования привычек и симпатий.

Сериал "Универ" / Фото из сети

"Молодежка"

Сериал о спорте выглядит максимально нейтрально, но он очень эмоциональный. Зритель переживает за команду, радуется победам, сопереживает героям. И вместе с этим подсознательно усваивает идею гордости за "свою страну", однако в российском контексте.

Спорт здесь используется как инструмент формирования положительного образа государства: сильная команда, поддержка тренера, вера в победу. Это создает эмоциональную связь со страной, которая подается как источник этих положительных эмоций.

Сериал "Молодежка" / Фото из сети

"Возвращение Мухтара"

Этот сериал показывает работников полиции как честных, преданных и эффективных. В каждой серии раскрывают преступления, а виновные несут наказание. Зритель привыкает воспринимать правоохранительную систему как такую, что работает правильно и защищает людей.

В реальности же эти институции России часто связаны с репрессиями и насилием. Но через сериал формируется обманчивый образ "доброй полиции".

Сериал "Возвращение Мухтара" / Фото из сети

И это, к сожалению, еще не весь список тех российских сериалов, которые сегодня уже точно не стоит смотреть. Можно вспомнить еще "Папины дочки" или "Счастливы вместе", где время от времени упоминалась Украина в очень негативном ключе. Мол, это какая-то "забитая страна", куда развитие цивилизации еще не дошло.

И еще одно, и, возможно, самое главное, большинство этих актеров сегодня или замалчивают тему войны в Украине, или открыто поддерживают убийство мирных украинцев на своей же территории.

Почему это важно?

Главная проблема заключается не в одном сериале, а в системном эффекте. Когда человек регулярно смотрит такой контент, он:

эмоционально привыкает к российской среде;

начинает воспринимать ее как близкую и знакомую;

меньше ощущает дистанцию между "своим" и "чужим".

В мирное время это выглядело бы как обычный культурный обмен, однако все же со скрытой долей пропаганды. Но во время войны это уже вопрос информационной и культурной безопасности. Именно поэтому многие украинцы сознательно выбирают другой контент, чтобы не поддерживать и не потреблять продукт страны-агрессора даже на уровне развлечений.