В одном из недавних интервью, в том числе российскому журналисту и блоггеру Юрию Дудю, он рассказал, как ему удалось избежать службы на фронте. Кроме того, Кузнецов заявил, что у родственников в Украине, которые сейчас в ВСУ, передает 24 Канал.

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Актер Кузнецов скрылся от повестки из России в Лондон

По словам актера, он придумал сотрудничество с армянским режиссером: "Подробил документ, снимающийся в Армении. Мол, играю некоего Ивана. Подготовил бумажку с левой печатью".

Пограничники подчеркнули актеру, что он не может уехать из России, потому что ему пришла повестка. Тогда ему пришлось еще соврать, что у него проблемы с глазами.

Я ответил, что у меня есть белый билет. Тем временем старался не показывать, как дрожат конечности. Тогда пограничник попросил показать документ. Я понял, что настал момент всей моей актерской жизни. Я потянулся за бумажкой, которую только что показал, а мужчина такой: "Все, не хочу тратить на тебя время". И отпустил меня,

– сказал актер в интервью.

Позже в разговоре с Дудем Кузнецов рассказал, что часть его семьи живет в Украине, некоторые из них уже год воюют в ВСУ. "Моя мать украинка, а папа россиянин. Отец поддерживает Россию в этой войне, поэтому моя мама в шоке. Они не вместе. С папой я не виделся давно и не общаюсь с 24 февраля, только в День рождения он мне написал сообщение. Отец, насколько я знаю, хотел пойти добровольцем на войну за Россию, но его не взяли из-за здоровья", – сказал он.