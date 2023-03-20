В одному з нещодавніх інтерв’ю, зокрема російському журналісту та блогеру Юрію Дудю, він розповів, як йому вдалося уникнути служби на фронті. Крім того, Кузнєцов заявив, що має родичів в Україні, які зараз в ЗСУ, передає 24 Канал.

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Актор Кузнєцов втік від повістки з Росії до Лондона

За словами актора, він вигадав співпрацю з вірменським режисером: "Підробив документ, що знімаюсь у Вірменії. Мовляв, граю якогось Івана. Підготував папірець із лівою печаткою".

Прикордонники наголосили акторові, що він не може виїхати з Росії, бо йому прийшла повістка. Тоді йому довелося ще збрехати, що має проблеми з очима.

Я відповів, що маю білий квиток. Тим часом намагався не показувати, як тремтять кінцівки. Тоді прикордонник попросив показати документ. Я зрозумів, що настав момент всього мого акторського життя. Я потягнувся за папірцем, який щойно показав, а чоловік такий: "Все, не хочу витрачати на тебе час". І відпустив мене,

– сказав актор в інтерв’ю.

Пізніше в розмові з Дудем, Кузнєцов розповів, що частина його сім’ї живе в Україні, деякі з них вже рік воюють в ЗСУ. "Моя мати українка, а тато росіянин. Батько підтримує Росію у цій війні, тому моя мама в шоці. Вони не разом. З татом я не бачився давно і не спілкуюся з 24 лютого, тільки в День народження він мені написав повідомлення. Батько, наскільки я знаю, хотів піти добровольцем на війну за Росію, але його не взяли через здоров’я", – сказав він.