Для того, щоб 29 співробітників театру не втратили броню від мобілізації, актори Дмитро Назаров та Ольга Васильєва вирішили покинути МХТ імені Чехова. Про це вони розповіли в інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій, яке було опубліковано 14 березня.

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Назаров та його дружина вирішили "відкосити" росіян від війни та звільнилися з театру

Раніше, за два дні до цього інциденту, 12 січня, художній керівник МХТ імені Чехова Костянтин Хабенський зв'язався з Васильєвою та попросив її та Назарова піти у "творчу відпустку". Він пообіцяв, що вони зможуть повернутися у квітні. Проте пізніше Хабенський повідомив, що вони мають звільнитися, оскільки інакше у 29 співробітників театру заберуть броню від мобілізації.

"Як заберуть броню? Краще ми звільнимося, ніхто не піде вбивати за наш рахунок", — відреагувала на його слова Васильєва.

Зазначимо, значні втрати російської армії в Україні нарешті шокують росіян. Аби відкосити від війська, вони намагаються втекти з країни, інші вдаються до більш кардинальних способів – калічать себе, аби не опинитися на фронті.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ писали про те, що звільнення акторів сталося через їхню "антивоєнну позицію" та критику Путіна. Повідомлялося, що причина звільнення – "гучні антиросійські настрої" акторів. Проте, як виявилося, це не єдина версія "вигнання" Назарова з роботи. У театрі російський актор працював 20 років.

Дмитро Назаров з дружиною / Фото з соцмереж актора

Назаров та Васильєва зараз проживають у Франції. Актор прославився роллю шеф-кухаря у серіалі "Кухня" і вважається улюбленим актором росіян, а Васильєва працювала в МХТ імені Чехова з 2005 року. Після вторгнення Росії в Україну Назаров відзначився своїми антивоєнними відео в соцмережах, де він читає вірші, іноді разом зі своєю дружиною. Також він відкрито говорить, що його ворогом є російський пропагандист Володимир Соловйов.