В нещодавньому інтерв’ю Дмитро Назаров розкритикував путінський режим та підтримав Україну у війні з Росією. В результаті у Росії без попередження почали масово скасовувати вистави за участі актора. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Російського актора Дмитра Назарова звільнили з театру через підтримку України

Народний артист та художній керівник Московського художнього театру імені Чехова Костянтин Хабенський підписав наказ звільнити Дмитра Назарова і його дружину Ольгу Васильєву з театру. Причина звільнення, за його словами, – "гучні антиросійські настрої" акторів. Відомо, що в театрі російський актор працював 20 років.

У коментарі російськомовному телеканалу RTVI актор Дмитро Назаров заявив, що він не отримував жодних офіційних документів з театру. Проте йому відомо про скасування вистави за участю його дружини у Нижньому Тагілі.

Дмитро Назаров зіграв шеф-кухаря у серіалі "Кухня" і вважається улюбленим актором росіян. Зараз він пише вірші, у яких засуджує дії Кремля та відкрито говорить, що його ворогом є російський пропагандист Володимир Соловйов.

Дмитро Назаров у серіалі "Кухня" / Кіноріум

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов, відомий за серіалом "Самара" та фільмом "9 рота", через підтримку України виїхав з Росії. Суд Москви оштрафував його на майже 10 тисяч гривень за "дискредитацію" російської армії – протокол було зареєстровано 17 жовтня. Відомо, що Смольянінов назвав Росію злочинною та божевільною, а також наголосив на тому, що все життя Путіна – так звана "спецоперація".