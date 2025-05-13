Теперь не "Слово пацана": украинцы вывели в тренды новый российский сериал

Новый российский сериал "Бедные смеются, богатые плачут" оказался среди трендов украинских зрителей. Пока в нашей стране продолжается кровопролитная война, до сих пор находятся те, кто потребляет контент государства-оккупанта.

Напомним, что ранее украинцы также активно смотрели сериал "Слово пацана", что вызвало горячие дискуссии в сети. В материале "Кино 24" рассказываем, почему сериал "Бедные смеются, богатые плачут" не стоит смотреть.

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Что известно о российском сериале "Бедные смеются, богатые плачут"

Российский сериал "Бедные смеются, богатые плачут" (2024) – это мелодрама с элементами комедии, которая рассказывает о жизни олигарха на Рублевке, его семьи и прислуги.

Сюжет вращается вокруг состоятельного мужчины, который собирает всех родственников под одной крышей, чтобы объявить о смертельной болезни. Это становится началом борьбы за наследство.

Почему не стоит смотреть сериал

Самая большая проблема заключается в том, что этот сериал приобретает популярность и в Украине. По ссылке можно увидеть динамику популярности российской ленты среди украинских зрителей.

Смотреть этот сериал в то время, когда украинцы ежедневно гибнут от российской агрессии, – по меньшей мере цинично. Более того, в ленте снимаются не только российские актеры, но и публичные лица, связанные с пропагандой.

Просмотр "Бедные смеются, богатые плачут" в условиях полномасштабной войны – это морально неприемлемо и унизительно для страны, которая борется за свободу и независимость.