Молодежь хочет быть сильной, – продюсер о сериале "Слово пацана", который в трендах

Анализ трендов поиска Google в Украине на 2023 год подтвердил, что российский сериал "Слово пацана" занял определенное место среди самых популярных тематических запросов, попав в топ-10. В соцсетях активно обсуждали этот сериал с участием как скандальных блогеров, так и обычных пользователей.

Конечно, сознательные украинцы выражали свое возмущение, ведь для некоторых лиц выглядит, будто войны не существует и они без угрызения совести потребляют враждебный контент. Узнайте, какую популярность объяснила украинская продюсерша.

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Российский сериал стал популярным в Украине: кинопродюсер объяснила причину

Галина Криворчук, занимающая пост генеральной продюсерки украинского фильма "Ля Палисиада", выходящего на экраны 11 января 2024 года, раскрыла причину популярности сериала, рассказывающего об уголовных выходках в российской Казани, среди молодой аудитории в Украине.

Мне кажется, что этот сериал прорвался в тренды только по жанровому признаку. Потому что молодежь всегда хочет острых ощущений, эмоций, неожиданных героев. Хочет кого-то подражать, быть сильной, отважной. Поэтому они за этим и тянутся,

– объяснила она.

Галина Криворчук объясняет в условиях активной войны украинский кинематограф не может в полной мере удовлетворить все зрительские потребности.

Нехватка того, что может дать украинское кино, часто напрямую связана с финансированием. Мы не можем позволить себе сегодня столь масштабно вкладывать средства в культуру. Их нужно было раньше вкладывать, чтобы не допустить этой ситуации,

– призналась Галина Криворчук.

Продюсер отметила, что ей досадно, что сегодня кинематографисты не могут снимать много лент, разных жанров, впрочем, самое главное для Украины сейчас – это победа, а впоследствии будет и широкий спектр выбора фильмов.

Галина Криворчук – генеральная продюсер украинского фильма "Ля Палисиада"

Фильм предлагает посмотреть на украинские 90-е вне российских нарративов, позволяя нам понять, как изменилась жизнь за эти годы и какой путь еще стоит преодолеть. "Ля Палисиада" открывает важные страницы истории 90-х в Украине и становится первым фильмом, рассказывающим об использовании смертной казни в нашей стране.

"Ля Пасилиада": смотрите онлайн трейлер фильма