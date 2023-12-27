Певна річ, свідомі українці виражали своє обурення, адже для деяких осіб виглядає, ніби війни не існує і вони без докору сумління споживають ворожий контент. Дізнайтесь, як таку популярність пояснила українська продюсерка.

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Російський серіал став популярним в Україні: кінопродюсерка пояснила причину

Галина Криворчук, яка обіймає посаду генеральної продюсерки українського фільму "Ля Палісіада", що виходить на екрани 11 січня 2024 року, розкрила причину популярності серіалу, який розповідає про кримінальні витівки в російській Казані, серед молодої аудиторії в Україні.

Мені здається, що цей серіал прорвався в тренди лише за жанровою ознакою. Тому що молодь завжди хоче гострих відчуттів, емоцій, якихось несподіваних героїв. Хоче когось наслідувати, бути сильною, відважною. Тому вони за цим і тягнуться,

– пояснила вона.

Галина Криворчук пояснює в умовах активної війни український кінематограф не може повною мірою задовольнити всі потреби глядачів.

Брак того, що може дати українське кіно, часто безпосередньо пов'язаний з фінансуванням. Ми не можемо дозволити собі сьогодні так масштабно вкладати кошти в культуру. Їх треба було раніше вкладати, щоб не допустити цієї ситуації,

– зізналась Галина Криворчук.

Продюсерка зазначила, що їй прикро, що сьогодні кінематографісти не можуть знімати багато стрічок, різних жанрів, утім, найголовніше для України зараз – це перемога, а згодом буде і широкий спектр вибору фільмів.

Галина Криворчук – генеральна продюсерка українського фільму "Ля Палісіада"

Фільм пропонує подивитись на українські 90-ті поза межами російських наративів, дозволяючи нам зрозуміти, як змінилося життя за ці роки та який шлях ще варто подолати. "Ля Палісіада" відкриває важливі сторінки історії 90-х в Україні та стає першим фільмом, що розповідає про використання смертної кари в нашій країні.

"Ля Пасіліада": дивіться онлайн трейлер фільму